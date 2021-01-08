«يرسم بقدمه وفمه».. رحلة أحمد أشرف من الهندسة للفن

أحمد أشرف، 28عاما، لم يحالفه الحظ في استكمال دراسته، بعد التحاقه بكلية الهندسة بالجامعة العمالية،، تركها لأسباب غير معروفة.جعل "أشرف" من الرسم قبلته، قرر أن يصبح ضمن أبرز الرسامين، أن تكون مهنة ومصدر رزق له،يقول: "وقتها مكنش فيه شغل فقررت استغل موهبتي في كسب المال، فبدأت برسم أصحابي للتعلم فيهم"، حالفه الحظ ونجح، فقرر أن يخلق لنفسه عالما مختلفا، "قررت أكون مختلف، أرسم بطرق غير تقليدية زي رجلي ومناخيري، وبوقي، كنت وما زالت حابب أكون رساما مختلفا".عالم "أشرف" شجعه على إحراز تقدم في موهبته، فانتقل من رسمه لأصدقاءه لعالم الفن ومشاهير الساحرة المستديرة على رأس هؤلاء الفنان أحمد حلمي بـ750 دبوس، رسم أيضًا راموس لاعب ريال مدريد بأرجله،" أول لوحة خدت فيها فلوس كانت 40 جنيه، دلوقتي ربنا كرمني، وأقرب رسمة لي هي رسمة طبيب الغلابة، كان مننا وقريب من الناس".