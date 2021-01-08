انهيار الحريات في تركيا.. احتجاجات واعتقالات وترحيل وفصل تعسفي

- اعتقال وترحيل آلاف المواطنين الأتراك في المطارات بتهمة إهانة الرئيس



- برلمانية ألمانية: أردوغان يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار أوروبا



- مظاهرة في إسطنبول احتجاجا على حملات الفصل التعسفي للمواطنين



- نائب معارض: ممارسات حكومة أردوغان أشبه بالحكم النازي



- محرم إنجه: تركيا عانت من الظلم تحت نظام أردوغان في 2020



يبدو أن عام 2021 سيصبح نسخة مكررة من سابقيه فيما يخص الوضع الحقوقي في تركيا، والانتهاكات التي تشهدها البلاد من اعتقالها لآلاف المواطنين وترحيلهم، وحملات الفصل التعسفي للموظفين العمومين، وهو ما قوبل بتظاهرات يشهدها الشارع التركي على مدار الأيام القليلة الماضية، فضلا عن استمرار السياسات العدوانية لتركيا بالخارج وانتهاكات نظام أردوغان للقوانين والمواثيق الدولية.أفادت صحيفة "إندبندنت تركيش" نقلا عن العديد من المحامين والسياسيين الأتراك، بأن السلطات التركية اعتقلت ورحلت آلاف الأشخاص في المطارات التركية بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.وبحسب سيت سونميز، من نقابة المحامين في اسطنبول، فقد تم ترحيل آلاف الأشخاص أو احتجازهم في المطارات التركية بتهمة "إهانة الرئيس" و"التحريض على الكراهية بين الجمهور"، لافتا إلى أن غالبية هؤلاء الأشخاص هم من الأتراك الذين يحملون جنسية مزدوجة، والبعض الآخر من أصل تركي لكن لا يحملون الجنسية التركية.وأضاف إنه في بعض الحالات يتم فحص الهواتف المحمولة للأفراد وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل السلطات التركية عند البوابات الحدودية والمطارات، مشيرا إلى إنه إذا كان الشخص لا يحمل الجنسية التركية ووجدت السلطات أي منشورات على هواتفهم تنتقد نظام الرئيس أردوغان، تقوم ترحيلهم تحت مزاعم بأنهم "يمثلون تهديدا لأمن البلاد"، أما إذا كان الفرد يحمل الجنسية التركية، فيتم احتجازه وإصدار حظر سفر لمنعه من العودة إلى بلد إقامته.وأشار "سونميز" إلى أن هناك وحدة حكومية خاصة تتبع أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي للأتراك الذين يعيشون في الخارج، وأن أغلب من يتم اعتقالهم من النشطاء السياسيين وأعضاء المعارضة، حيث يتم تسجيل بياناتهم في سجلات خاصة من قبل هذه الوحدة، وتابع إنه بمجرد أن تسجل الوحدة أنشطة هؤلاء الأشخاص، يتم فتح تحقيق رسمي وإصدار مذكرة اعتقال ضدهم بمجرد دخولهم البلاد، لافتا إلى أن السلطات التركية تتجسس على الأتراك الذين يعيشون في الخارج وتجند العديد من العملاء لإخطارها بشأن المنشورات التي تنتقد الحكومة.وذكر أن لديه العديد من القضايا التي تتعلق بمقاضاة مواطنين أتراك بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن معظمهم صدر ضدهم قرارات بحظر السفر بمجرد وصولهم تركيا، لمجرد انتقادهم لسياسات أردوغان سواء الداخلية أو الخارجية.فيما قال تورغوت أوكر، رئيس الجالية العلوية في ألمانيا، في تصريحات لـ "إندبندنت تركيش"، أن هناك 11 دعوى قضائية ضده بسبب أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى إنه يعيش في ألمانيا وتم اعتقاله واحتجازه 5 مرات في مطار تركي ولا يزال ممنوعًا من السفر ودخول البلاد حتى هذه اللحظة.وأضاف "أوكر"، نقلًا عن الأرقام التي قدمتها السفارة الألمانية في أنقرة، إنه كان هناك 69 شخصًا من ألمانيا إما تم ترحيلهم أو احتجازهم في المطار وذلك في شهر يونيو الماضي فقط، واستطرد قائلا "إنهم يريدون تخليص البلاد من أصحاب التفكير النقدي، وأولئك الذين ليسوا سعداء بالنظام في تركيا قرروا عدم العودة إلى وطنهم الأم لتجنب الملاحقة القضائية."فيما نقلت الصحيفة عن زينيل أوزين، نائب من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قوله إنه يعرف أشخاصا تم التحقيق معهم ومحاكمتهم بسبب أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ عام 2011، مضيفا أن العديد منهم فقدوا وظائفهم وعانوا بطرق مختلفة لأنهم لم يتمكنوا من العودة إلى بلد إقامتهم.قالت النائبة الكردية الألمانية هيلين إيفريم سومر، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمثل تهديدًا خطيرًا لاستقرار دول أوروبا والعالم أجمع، داعية الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أنقرة بسبب سياستها العدوانية في شرق البحر الأبيض المتوسط وممارستها الاستفزازية وانتهاكها المواثيق الدولية.وأضافت النائبة عن حزب اليسار في البرلمان الألماني، في تصريحات لموقع "أحوال" التركي، "إذا كان الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يفقد مصداقيته السياسية بالكامل، فعليه أن يفرض عقوبات على تركيا"، مشيرة إلى أن حزبها دعا إلى فرض عقوبات على أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، لكنه رفض فرض "عقوبات اقتصادية عامة من شأنها أن تؤثر على الناس أيضًا".وأوضحت السياسية البارزة أن تركيا واصلت التنقيب عن الغاز الطبيعي، وأن أردوغان وحليفه دولت بهجلي، الزعيم اليميني المتطرف لحزب الحركة القومية، انتهك القانون الدولي عندما زارا بلدة فاروشا المهجورة في شمال قبرص، فيما تم إغلاق فاروشا كجزء من منطقة عازلة أقرتها الأمم المتحدة في أعقاب غزو أنقرة للجزيرة في عام 1974.ولفتت "سومر" إلى أن التوترات الأخيرة مع اليونان، دليل على أن حكومة أردوغان أصبحت تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة بأكملها والاتحاد الأوروبي نفسه، مضيفة أن أنقرة ستستخدم أسلحة ألمانية الصنع، وإذا اشتبكت مع اليونان في شرق البحر المتوسط، فأنها ستضرب اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي بأسلحة حليفتها ألمانيا.ونقل موقع "أحوال" عن سومر قولها "إنها حقيقة مثبتة تاريخيًا أن مثل هذه الأنظمة لا يمكن كبح جماحها عن طريق التنازلات، يجب إنهاء التعاون العسكري مع أنقرة على الفور، ويجب وقف جميع صادرات الأسلحة إلى تركيا، واستطردت قائلة لطالما كانت حكومة أردوغان هي مضرم النار في الشرق الأوسط وانتهكت علنًا القانون الدولي".يذكر الحكومة الألمانية وافقت على نحو 22.9 مليون يورو (27.8 مليون دولار) من صادرات الأسلحة إلى تركيا في عام 2020، أي حوالي 2٪ من الإجمالي وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء الألمانية.نظم العديد من ضحايا حملات التطهير والفصل الجماعي التعسفي التي وقعت في أعقاب انقلاب 2016 المزعوم في تركيا، مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة في إسطنبول، أمس الخميس، احتجاجًا على المعاملة غير العادلة من قبل الحكومة التركية، وللمطالبة بعدم التزام الصمت حيال المظالم التي يتعرضون لها.و تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عمومي، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا بالإضافة إلى أكثر من 20 الف من أفراد القوات المسلحة من وظائفهم، بموجب قوانين الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب، تحت ذريعة "محاربة الإرهاب"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "تركيش مينت" التركية.وحمل ضحايا حملات التطهير القمعية لافتات كتب عليها "نريد حقوقنا التي سلبت منا"، مرددين شعارات تنتقد مرسوم الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب التي تم تمريرها في أعقاب الانقلاب المزعوم، وانضم للمظاهرة العديد من نواب المعارضة، وممثلي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مثل عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، وهدى كايا، وموسى بير اوغلو، والنائبة المستقلة جيهان جير إسلام، كما انضم المتحدث باسم حزب اليسار الأخضر سنان توتال إلى تظاهرة "ضحايا التطهير" في منطقة شيشلي بإسطنبول.ويُتهم الموظفين العمومين المفصولين الذين تم تطهيرهم في اعقاب الانقلاب المزعوم بتهم لا أساس لها من الصحة، وتشمل "الانضمام لمنظمات إرهابية أو بجماعات يعتبرها مجلس الأمن القومي متورطة في أنشطة ضد الأمن القومي"، بل مُنعوا أيضًا من العمل مرة أخرى في القطاع العام والحصول على جواز سفر، كما جعلت الحكومة من الصعب عليهم العمل بشكل رسمي في القطاع الخاص.قال النائب عن "حزب الشعوب الديمقراطي" المعارض عمر فاروق غيرغيرلي أوغلو، أن حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أروغان دمر حياة آلاف المواطنين في تركيا، وشبه ممارساته بالحقبة النازية في ألمانيا، بحسب موقع "أحوال" التركي.وذكر النائب المعارض في بيان له، تعليقا على مظاهرة نظمها ضحايا حملات التطهير والفصل الجماعي التعسفي التي وقعت في أعقاب انقلاب 2016 المزعوم في تركيا أمام مكتب الأمم المتحدة في اسطنبول، أمس الخميس: "لقد حدثت كارثة سياسية في هذا البلد تسببت في دمار ما لا يقل عن مليون ونصف المليون من سكانها، واستطرد قائلا "نحن نتحدث عن ممارسات غير إنسانية تذكرنا بالفترة النازية ".وأضاف أوغلو، الذي كان هو نفسه ضحية تطهير بعد إقالته من وظيفته كطبيب في إحدى الجامعات الحكومية في شمال غرب تركيا خلال فترة ما بعد الانقلاب: "يُنظر إلينا على أننا عديمي الجنسية ومشردون، لم يتركونا عاطلين عن العمل، فقط ولكن تم إنتزاع حقوق المواطنة بأكملها منا، نحن نحاول الإبلاغ عن كل المخالفات التي نتعرض لها"، وتابع "تركيا تحولت إلى معسكر نازي ضخم ونحن أسرى فيه".قال محرم إنجه، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن البلاد عانت من الظلم في كل شىء تحت نظام حكم رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت صحيفة "بيانت".وأضاف "إنجه"، في تقرير أعدة عن اوضاع حقوق الانسان في تركيا خلال عام 2020، أن "السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أصبحت تحت سيطرة حزب سياسي واحد وهو النظام الذي تسميه الحكومة نظام الحكم الرئاسي"، وتساءل مستنكرا في تقريره الذي حمل عنوان "سجل 2020 للظلم في تركيا: "من المفترض أن يُدخل الحزب الحاكم في هذا النظام إصلاحًا قضائيًا في البلاد. هل يمكننا حقًا أن نتوقع إصلاحًا يؤسس حكم القانون الديمقراطي من هذا النظام ؟ ".وأشار إلى إنه "في عام 2020، شهدت البلاد العديد من الانتهاكات لحرية الفكر والرأي وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة"، مضيفا إنه "كان هناك ظلم، ليس فقط في القانون، ولكن في المجال الاجتماعي والسياسي أيضًا"، وتابع أن "تركيا عانت في عام 2020 من جائحة كبير من الظلم، إلى جانب جائحة فيروس كورونا".ولفت إلى أن أردوغان فشل في تحقيق وعود حكومته بالإصلاح على مدار العام المنصرم، مضيفا أن الحكومة أصدرت العديد من القوانين التي ساهمت في تقويض الموؤسسات المستقلة وانتهاك الحريات، مرورا من قانون تقسيم نقابات المحامين وحتى قانون منظمات المجتمع المدني الذي تم تمريره مؤخرا.