«المركزى السويسرى» يحقق أرباحًا بـ21 مليار فرنك فى 2020

حقق البنك المركزي السويسري أرباحا بقيمة نحو 21 مليار فرنك سويسري "24 مليار دولار"، خلال العام الماضي، حسب البيانات المبدئية التي أعلنها اليوم الجمعة.وذكر البنك أن حجم العملات الأجنبية لديه زاد بواقع 13 مليار فرنك في 2020، فيما زادت قيمة مخزونه من الذهب بواقع 7 مليارات فرنك.وأفاد خبراء اقتصاديون من بنك "يو. بي. إس" السويسري أن البنك المركزي السويسري حقق أرباحا أيضا بفضل زيادة الإقبال على البورصات الدولية خلال الربع الأخير من العام الماضي.ورغم أن الأرباح السنوية التي حققها البنك العام الماضي تقل بفارق كبير عن أرباحه عام 2019، والتي بلغت 49 مليار فرنك، إلا أن البنك أعلن أنه سينفق أربعة مليارات فرنك على الدولة السويسرية وكانتوناتها، وهي نفس القيمة التي أنفقها العام الماضي.