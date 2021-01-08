جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.ونجحت الجهود فى مجال الثروة الزراعية في ضبط (10 قضايا محلات لبيع الأعلاف "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القليوبية)، وضبط (8) قضايا عيادة بيطرية "دون ترخيص" (140 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر) بنطاق مديرية أمن القليوبية.وتمكنت الجهود فى مجال حماية البيئة والأغذية من ضبط (مصنع) بنطاق مديرية أمن الشرقية، بداخله (1،905 طن مواد غذائية) بدون علامات تجارية مسجلة، وفي مجال الصحة العامة تم ضبط عدد 2 مصنع "بدون ترخيص") بنطاق مديرية أمن الشرقية، بداخلهم (1،300 طن منظفات – 150 كيلو جرام دعامة – 205 كيلو جرام أستك – 666500 كمامة – 12 ماكينة – 145 رول قماش – خط إنتاج) بدون ترخيص وبدون علامات تجارية مسجلة.. وكذا ضبط عدد (17) مطعم مأكولات وكافتيريات ومحلات لبيع الطيور بنطاق مديرية أمن الشرقية، وذلك للتخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة - عدم وجود شهادات صحية – عدم إرتداء العاملين مهمات الوقاية.وأثمرت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات عن ضبط عدد (31) سيارة بنطاق مديرية أمن القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (38) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الشرقية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (12) وحدة نهرية مخالفة بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية.ونجحت الجهود فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية في ضبط عدد (60) قضية تلوث بنطاق مديرية أمن الشرقية، وفى مجال الإجراءات الاحترازية، وضبط (8) قضايا "عدم إرتداء الكمامات الواقية" بنطاق المنطقة المركزية.