ضبط 1132 أسطوانة أكسجين ضمن 13 قضية خلال حملة أمنية

نجحت حملة شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، في ضبط 13 قضية حجب أسطوانات غاز الأكسجين بإجمالي مضبوطات 1132 أسطوانة غاز أكسجين، بغرض بيعها بأزيد من السعر المتداول.و تم ضبط 3٫900 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات مجهولة المصدر، وأسفرت الجهود عن ضبط 1190 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط (2٫84 طن "مقطعات لحوم - دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.كما تم ضبط (2٫36 طن "لحوم مجمدة – لانشون – مقطعات لحوم") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.و تم ضبط (200 طن "عسل أسود – مولاس") بدون مستندات مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة العسل بمحافظة البحيرة، وضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة سوهاج، بحوزته (412 بطاقة تموينية خاصة بالمواطنين)، جمعها للاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لها عن طريق صرف المقررات التموينية والخبز بها دون علم أصحابها.وأثمرت الجهود عن ضبط (10 أطنان "أسمدة زراعية") بدون مستندات مجهول المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.