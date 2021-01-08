«أمن المنافذ» يضبط 4 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية في ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، عقاقير طبية.وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط قضية، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 40 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي.وتمكنت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية من ضبط عدد 594 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 172حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.