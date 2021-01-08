مسلحون يقتلون 9 خلال قداس جنازة فى المكسيك

أطلق مسلحون النار على منزل في وسط المكسيك كان يقام به قداس صلاة جنازة اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، حسب الحكومة المحلية.ولم تعرف دوافع الهجوم الذي وقع خارج منزل في مدينة سيلايا على الفور.وأصيب أحد الأشخاص، بالإضافة إلى سقوط القتلى، ووفقًا لآخر الإحصاءات، يتم تسجيل ما يقرب من 100 جريمة قتل يوميًا في المكسيك.