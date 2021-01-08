السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بأسماء المعينين رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الجديد 2021.جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة.وجاءت أسماء النواب المعينين كالآتي:نيفين الطاهريعبلة الألفيالشيخ علي جمعةجمال السعيدفخري الفقيمحمد عمر الزيات- والد شهيدمحمد زكي أبو حسنالشيخ سالم مراحيلعماد خليل كاملعادل عبدالفضيلمحمد سعد عوض اللهالمستشار إبراهيم الهنيديمنصف نجيبمنال هلالندى الألفيفرحة الشناويآية مدنينادية السعدنيجيهان زكيسحر عطيةدرية شرف الدينحسام غاليحازم إمامدينا عبد الكريمإيمان العجوزهدى عبدالستاركريم سدراكدينا أحمد إسماعيل