السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب
الجمعة 08/يناير/2021 - 12:02 م
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بأسماء المعينين رقم 4 لسنة 2021، بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب بالبرلمان الجديد 2021.
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وجاءت أسماء النواب المعينين كالآتي:
نيفين الطاهري
عبلة الألفي
الشيخ علي جمعة
جمال السعيد
فخري الفقي
محمد عمر الزيات- والد شهيد
محمد زكي أبو حسن
الشيخ سالم مراحيل
عماد خليل كامل
عادل عبدالفضيل
محمد سعد عوض الله
المستشار إبراهيم الهنيدي
منصف نجيب
منال هلال
ندى الألفي
فرحة الشناوي
آية مدني
نادية السعدني
جيهان زكي
سحر عطية
درية شرف الدين
حسام غالي
حازم إمام
دينا عبد الكريم
إيمان العجوز
هدى عبدالستار
كريم سدراك
دينا أحمد إسماعيل
جاء ذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الجمعة.
وجاءت أسماء النواب المعينين كالآتي:
نيفين الطاهري
عبلة الألفي
الشيخ علي جمعة
جمال السعيد
فخري الفقي
محمد عمر الزيات- والد شهيد
محمد زكي أبو حسن
الشيخ سالم مراحيل
عماد خليل كامل
عادل عبدالفضيل
محمد سعد عوض الله
المستشار إبراهيم الهنيدي
منصف نجيب
منال هلال
ندى الألفي
فرحة الشناوي
آية مدني
نادية السعدني
جيهان زكي
سحر عطية
درية شرف الدين
حسام غالي
حازم إمام
دينا عبد الكريم
إيمان العجوز
هدى عبدالستار
كريم سدراك
دينا أحمد إسماعيل