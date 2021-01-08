ضبط 50 «طربة» حشيش في الإسماعيلية خلال حملات أمنية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (50 طربة من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة شخص "له معلومات جنائية" بمديرية أمن الإسماعيلية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – 5 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" بمديرية أمن الجيزة.وتمكنت الحملات من ضبط (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – أقراص مخدرة - 3 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة شخصين"لأحدهما معلومات جنائية" بمديرية أمن الإسكندرية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - 2 هاتف محمول – مبالغ مالية – سلاح أبيض) بحوزة شخصين "لهما معلومات جنائية"بمديرية أمن السويس.وأسفرت الجهود عن ضبط (12 طربة من مخدر الحشيش - هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة شخص "له معلومات جنائية" بمديرية أمن الشرقية، وضبط (كمية من مخدر الهيروين - 5 هاتف محمول – مبالغ مالية) بحوزة خمسة أشخاص"لهم معلومات جنائية" بمديرية أمن البحيرة، وأثمرت الجهود عن ضبط (كمية من مخدر الأفيون - هاتف محمول – مبلغ مالى – سلاح أبيض – دراجة نارية ) بحوزة (شخص"له معلومات جنائية") بمديرية أمن أسيوط.كما تم ضبط (كمية من مخدر الإستروكس - كمية من مخدر الحشيش – سلاح أبيض - مبالغ مالية – 2 هاتف محمول) بحوزة شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بمديرية أمن القليوبية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول – مبلغ مالى) بحوزة أحد الأشخاص بمديرية أمن الشرقية.