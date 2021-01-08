أم بكفر الشيخ تحكي مأساة: ابني طردني من البيت وعايز يقتلني (فيديو)

قالت دولت الكومي، 70 عامًا، من قرية شباس الشهداء التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إن نجلها الوحيد البالغ من العمر 44 عامًا، طردها من منزلها الذي يقيم معها فيه، بعد أن ضربها وسحلها عدة مرات متتالية محاولًا قتلها، على حد قولها.وقالت الأم المعتدى عليها لـ«الدستور»، إنها تمكث حاليًا لدى ابنتها المتزوجة بعد أن طرها نجلها من المنزل، مؤكدة أنه دائم التعدي عليها منذ 25 عامًا بالضرب المتواصل إلا أنها كانت دائمًا ترفض الشكوى، ولكن مع تكرار الأمر الوضع بالضرب المبرح ومحاولات القتل والتهديد بالطرد من المنزل تدخل الجيران محاولين تخليصها منه قبل أن يفتك بها.وأوضحت أن نجلها كان يخصص لها غرفة خارج المنزل من الطوب الأحمر، وغير آدمية لكي تعيش فيها على الرغم من مرضها بالضغط والسكر، وكان يرمي عليها القمامة ويأتي لنفسه بكل ما لذ وطاب، مطالبة بتمكينها من المنزل، وأن لديها أوراق تثبت ملكيتها له.ولفتت إلى أن مؤكدة أنها أبلغت الشرطة قبل ذلك وتم حبسه بالفعل، ولكنه يعاود الكرة مرة أخري، ممطالبة بالتدخل لحمايتها بعد تهديده لها بالقتل، والذي ما زال مستمرًا، على حد قولها.