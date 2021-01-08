رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خلافات عون والحريرى تُصعب مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:08 م
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة ازداد تعثرًا وصعوبة، في ظل الخلاف الحاد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على نحو يشير إلى أن الأزمة السياسية الراهنة التى يعاني منها لبنان مرشحة للاستمرار أسابيع وأشهرًا.

وقالت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق"، إن استئناف البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لمساعيه الرامية إلى تضييق هوة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، ومن ثم تسهيل التأليف الحكومى، لا يبدو أنها سيُكتب لها النجاح.

واعتبرت الصحف أن الأزمة لم تعد مقتصرة على تشكيل حكومة وخلاف على الوزراء والحقائب، وإنما امتدت لصراع سياسى كبير يتعلق بالنزاع على الصلاحيات بين الرئيس اللبنانى ميشال عون، ومن خلفه فريقه السياسى "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.

وأشارت إلى أن عون يحاول تثبيت جبران باسيل فى المعادلة السياسية المقبلة عبر ضمان امتيازات له في الحكومة المقبلة وإدارات الدولة، في موازاة ترتيب مسألة القانون الانتخابي لتوفير أكثرية نيابية كفيلة بانتخاب رئيس التيار الوطني الحر رئيسًا للجمهورية خلفًا له بعد أقل من عامين، فى مقابل رؤية لدى الحريري، مفادها أن جبران باسيل انتهى سياسيًا بغض النظر عن حجمه النيابى أو حجم حزبه.

وأضافت أن الزيارة التي أجراها الرئيس اللبناني، أمس، إلى الصرح البطريركي واجتماعه مع البطريرك الراعي، بدا منها من حيث الشكل وكأنه فى موقع الذى يسعى لإنقاذ عملية التأليف الحكومى، في حين أن الرئاسة وفريقها السياسي متهمان بتعطيل مهمة الحريري وتعقيدها، وفي المقابل ظهر رئيس الوزراء المكلف بتغيبه، وكأنه يقول إنه لن يتنازل قيد أنملة عن تشكيل حكومة الاختصاصيين (خبراء) المستقلين، مهما طال أمد الفراغ، لأنه يعتبره أفضل من العودة إلى حديث المحاصصة الوزارية.

وحذرت الصحف من أن استمرار الأزمة السياسية والفراغ الحكومي قد يؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية التى تعانى تراجعًا كبيرًا ومتسارعًا.

موضوعات متعلقة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

أول صور لحادث تصادم سيارات نقل وميكروباص بطريق مطروح الساحلى

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات