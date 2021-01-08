خلافات عون والحريرى تُصعب مسار تشكيل الحكومة اللبنانية

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة ازداد تعثرًا وصعوبة، في ظل الخلاف الحاد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على نحو يشير إلى أن الأزمة السياسية الراهنة التى يعاني منها لبنان مرشحة للاستمرار أسابيع وأشهرًا.وقالت صحف "النهار والجمهورية ونداء الوطن واللواء والشرق"، إن استئناف البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، لمساعيه الرامية إلى تضييق هوة الخلاف وتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، ومن ثم تسهيل التأليف الحكومى، لا يبدو أنها سيُكتب لها النجاح.واعتبرت الصحف أن الأزمة لم تعد مقتصرة على تشكيل حكومة وخلاف على الوزراء والحقائب، وإنما امتدت لصراع سياسى كبير يتعلق بالنزاع على الصلاحيات بين الرئيس اللبنانى ميشال عون، ومن خلفه فريقه السياسى "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.وأشارت إلى أن عون يحاول تثبيت جبران باسيل فى المعادلة السياسية المقبلة عبر ضمان امتيازات له في الحكومة المقبلة وإدارات الدولة، في موازاة ترتيب مسألة القانون الانتخابي لتوفير أكثرية نيابية كفيلة بانتخاب رئيس التيار الوطني الحر رئيسًا للجمهورية خلفًا له بعد أقل من عامين، فى مقابل رؤية لدى الحريري، مفادها أن جبران باسيل انتهى سياسيًا بغض النظر عن حجمه النيابى أو حجم حزبه.وأضافت أن الزيارة التي أجراها الرئيس اللبناني، أمس، إلى الصرح البطريركي واجتماعه مع البطريرك الراعي، بدا منها من حيث الشكل وكأنه فى موقع الذى يسعى لإنقاذ عملية التأليف الحكومى، في حين أن الرئاسة وفريقها السياسي متهمان بتعطيل مهمة الحريري وتعقيدها، وفي المقابل ظهر رئيس الوزراء المكلف بتغيبه، وكأنه يقول إنه لن يتنازل قيد أنملة عن تشكيل حكومة الاختصاصيين (خبراء) المستقلين، مهما طال أمد الفراغ، لأنه يعتبره أفضل من العودة إلى حديث المحاصصة الوزارية.وحذرت الصحف من أن استمرار الأزمة السياسية والفراغ الحكومي قد يؤدي إلى المزيد من التدهور في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية التى تعانى تراجعًا كبيرًا ومتسارعًا.