نائب معارض: تركيا عانت من الظلم في ظل نظام أردوغان

قال محرم إنجه، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن البلاد عانت من الظلم في كل شىء تحت نظام حكم رجب طيب أردوغان، حسبما ذكرت صحيفة "بيانت".وأضاف إنجه، في تقرير أعدة عن أوضاع حقوق الإنسان في تركيا خلال عام 2020، أن "السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية أصبحت تحت سيطرة حزب سياسي واحد وهو النظام الذي تسميه الحكومة نظام الحكم الرئاسي".وتساءل مستنكرا في تقريره الذي حمل عنوان "سجل 2020 للظلم في تركيا: "من المفترض أن يُدخل الحزب الحاكم في هذا النظام إصلاحًا قضائيًا في البلاد. هل يمكننا حقًا أن نتوقع إصلاحًا يؤسس حكم القانون الديمقراطي من هذا النظام ؟ "وأشار إلى إنه "في عام 2020، شهدت البلاد العديد من الانتهاكات لحرية الفكر والرأي وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة"، مضيفا إنه "كان هناك ظلم، ليس فقط في القانون، ولكن في المجال الاجتماعي والسياسي أيضًا".وتابع أن "تركيا عانت في عام 2020 من جائحة كبير من الظلم، إلى جانب جائحة فيروس كورونا"، لافتا إلى أن أردوغان فشل في تحقيق وعود حكومته بالإصلاح على مدار العام المنصرم، مضيفا أن الحكومة أصدرت العديد من القوانين التي ساهمت في تقويض الموؤسسات المستقلة وانتهاك الحريات، مرورا من قانون تقسيم نقابات المحامين وحتى قانون منظمات المجتمع المدني الذي تم تمريره مؤخرا.