رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار حملات متابعة تطبيق إجراءات كورونا في مساجد القليوبية

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:46 ص
جريدة الدستور
كتب صلاح حسنى
طباعة
أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، استمرار حملات المتابعة للمساجد للوقوف على انضباطها ومدى إلتزامها بالإجراءات الوقائية التى أقرتها الدولة لاستمرار أداء الصلاة بها، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة، وجميع أعضاء الدعوة والمتابعة بالمديرية لتفقد مساجد المحافظة.

وأوضح مدير أوقاف القليوبية، أن اللجان توجه جميع الأئمة والعمال بضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة، وذلك لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع، إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد.

وأشار "أبو السعود"، إلى أنه تم توجيه الأئمة باستخدام الحكمة فى توجيه المصلين للإلتزام بالضوابط الإحترازية التى من شأنها استمرار فتح المساجد

لافتا إلى أن عدم الالتزام بها من شأنه غلق المسجد فورا، مع التأكيد على عدم حدوث تصادم مع المصلين، حفاظا على الخشوع داخل المسجد.

وأضاف، أنه يتم التأكيد بكل حزم بغلق المسجد حال عدم الإلتزام بالكمامة وسجادة الصلاة الخاصة بكل شخص، مع بيان أن حماية الساجد قبل المساجد من صميم الدين.

واستطرد، أنه قام أعضاء المتابعة بتفقد عدد كبير من المساجد، وما زال المرور مستمر حتى اللحظة، مع الاستعداد الكامل لغرفة عمليات الجمعة لمراقبة إلتزام الأئمة بموضوع وزمن الخطبة وعدم السماح بالتجاوز فى هذا الشأن.

حيث يأتى هذا المرور فى ظل استمرار تسجيل الإصابات اليومى للفيروس مما يدعو لضرورة التواجد المستمر من التفتيش والمتابعة للحفاظ على التباعد وعدم التكدس مع الإلتزام بضوابط الحماية التى أقرتها وزارة الصحة

وقامت المديرية بالتحذير بأن غلق المسجد سيكون عند تجاهل وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ليصبح غلق هذه المساجد فى رقبة غير الملتزمين بتعليمات المساجد وإصراراهم على تجاهل وعدم الامتثال للضوابط الإحترازية الوقائية، مؤكدة أنها مستمرة فى متابعة جميع المساجد فى كل الاوقات وفى جميع الأيام.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

مفاجأة.. حكم نهائي القرن أخبر الشناوي بوجود سحر في مرماه

بالأسماء.. 3 لاعبين مرشحين لخلافة مصطفى محمد في هجوم الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات