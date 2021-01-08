«الثروة الداجنة»: وفرة المعروض أدت لاستقرار الأسعار

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة وفرة المعروض وارتفاع حجم الإنتاج الكلي لمصر.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية إن أسعار الدواجن اليوم سجلت سعر يبدأ من ٢٠ جنيه في المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ ٢٣ جنيه للكيلو.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن البلدي سجلت استقرار في الأسواق عند سعر ٢٩ جنيه تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٣٣ جنيه وحتى ٣٥ جنيه.