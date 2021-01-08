بايدن يكشف عن أسماء جديدة لفريقه الاقتصادى

فى ظل اختياره لفريقه الرئاسى ورجال البيت الأبيض الجدد، اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن حاكمة ولاية رود آيلاند، جينا ريموندو وزيرة للتجارة.كما اختار بايدن رئيس بلدية بوسطن مارتن وولش وزيرا للعمل، والمسؤولة السابقة في إدارة أوباما إيزابيل جوزمان لقيادة الوكالة المعنية بالشركات الصغيرة.وقال فريق بايدن في بيان له، إنه مع الإعلان عن أكثر من عشرين مرشحا لتولي مناصب وزارية، يقدم بايدن إدارة هي الأكثر تنوعا في التاريخ الأمريكي.وكان بايدن كشف فى ديسمبر الماضى بعضا من الأسماء التي اختارها لتكون جزءا من فريقه الاقتصادي الذي يضم في الغالب نساء وأقليات وشخصيات خدمت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.ومن أبرز تلك الشخصيات، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، التي اختارها بايدن لشغل منصب وزيرة الخزانة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وقال بايدن عن المجموعة التى اختارها "إنهم يشاركونني اعتقادي بأن الطبقة الوسطى بنت هذا البلد، وأن النقابات هي التي بنت الطبقة الوسطى، وفقا لبيان فريقه.وأضاف البيان أن أولوية المسؤولين الجدد ستكون إخراج البلاد من أسوأ أزمة وظائف منذ ما يقرب من قرن، من خلال دعم الشركات الصغيرة وتقوية النقابات وإعادة بناء العمود الفقري للولايات المتحدة الطبقة الوسطى.ووفقا للبيان، سيكون وولش، في حال تثبيته، أول نقابي منذ نحو خمسين عاما يقود وزارة العمل.، وسيكون عليه خصوصا الاهتمام بظروف العمل في الوقت الذي أدت فيه جائحة كورونا إلى تغيير عادات العمل في الشركات.