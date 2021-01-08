غدًا.. رفع الحصانة عن نواب برلمان 2015

بالتزامن مع التجهيزات المكثفة لاستقبال أعضاء مجلس النواب الجدد وبدء انعقاد الفصل التشريعي الأول للدورة البرلمانية الجديدة والمقرر لها مدة 5 سنوات، تنتهي غدا السبت المدة التي حددها الدستور لأعضاء مجلس النواب الحاليين كنواب تحت قبة البرلمان، وهو يوم 9 يناير 2021، وبهذا اليوم تسقط عضوية نواب برلمان 2015، ومن ثم يتم رفع الحصانة عنهم.وحددت المادة «106» من الدستور المصري موعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان الحاليين، حيث نصت على الآتي: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.وبناءً على هذه المادة فإن عضوية النواب تنتهي يوم 9 يناير 2021، حيث أن برلمان 2015 عقد جلسته الأولى 10 يناير 2016، وبالتالي وبناء على نص الدستور بعضوية 5 سنوات تنتهي عضوية النائب يوم 9 يناير 2021.وبرفع الحصانة، يفقد أعضاء مجلس النواب عدد من المكتسبات التي منحها لهم قانون مجلس النواب الجديد، أهمها الحصانة البرلمانية، حيث تضمنت المادة "30" الآتي: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.ويفقد النائب مكتسب الاحتفاظ بوظيفته، حيث نصت المادة "31": إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضي راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة "34" من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.ولا يخضع عضو مجلس النواب في الحالة المنصوص عليها في المادة رقم "31" لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.وتجب ترقيته بالأقدمية عند حلول دوره فيها أو إذا رقي بالاختيار من يليه في الأقدمية.كما لا يجوز اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 51% من رأسمالها علي الأقل بسبب أعمال وظيفته أو عمله أو إنهاء خدمته بغير الطريق التأديبي إلا بعد موافقة المجلس طبقا للإجراءات التي تقررها لائحته الداخلية.ويعود عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التي كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رقي إليها أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.ونص القانون على إعطاء عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمي على أربعة أمثال المبلغ المذكور.ومنح القانون لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق في استخراج اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية أو إحدي وسائل المواصلات العامة الأخري أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.