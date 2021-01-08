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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: قضية صحفية وكالة «بلومبرج» المعتقلة مستمرة

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:39 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونيونج اليوم الجمعة، أن قضية هاز فان، الصحفية بمكتب وكالة "بلومبرج" للأنباء في بكين، التي تم اعتقالها قبل شهر، مستمرة، حسب وكالة "بلومبرج" اليوم الجمعة.

وكانت فان وهي مواطنة صينية قد بدأت تعمل في وكالة "بلومبرج" في عام 2017 وتم اعتقالها في السابع من ديسمبر الماضي.

وقالت السلطات الصينية في ذلك الوقت إن مكتب الأمن القومي في بكين اعتقل فان للاشتباه في تورطها في أنشطة إجرامية، تعرض الأمن القومي لمخاطر.

وقالت هوا في مؤتمر صحفي يومي بالوزارة إن "القضية مازالت يتم النظر فيها ويتم ضمان الحقوق الشرعية لفان ومصالحها بشكل كامل" وأعرب الإتحاد الاوروبي أيضا عن قلقه بشأن صحفيين ومواطنين صينيين آخرين، اختفوا هذا العام، بما في ذلك أثناء تغطيهم لتفشي مرض كوفيد19-.

وكانت الصحفية قد عملت من قبل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية الأخرى، بما في ذلك شبكة (سي إن بي سي) الإخبارية الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية ووكالة رويترز.

ويسمح للمواطنين الصينيين بالعمل فقط كباحثين إخباريين لوسائل الإعلام الأجنبية في الصين، ولا يُسمح لهم بعمل تقارير مستقلة.

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