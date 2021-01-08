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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

التفتيش على 731 منشأة للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا في سوهاج

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:38 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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قال الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، إنه تم صرف 260 ألفا و746 جنيها على الرعاية الاجتماعية والصحية، منها 116 ألف جنيه منح مواليد لـ 58 عاملا، و45 ألف جنيه لـ 15 عاملا منحة زواج، و12 ألف جنيه منحة وفاة لـ 6 عمال، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

كما تم صرف منح رعاية صحية لـ867 عاملا بإجمالى 76 ألفًا و246 جنيها، وعملية كبري بمبلغ 5000 جنيه، و12 وثيقة أمان بمبلغ 6000 جنيه، فضلًا عن تسجيل 428 عاملا غير منتظم جديدًا بالمنظومة، وتم استخراج كارنيهات لهم، وبذلك يصبح إجمالي العمالة غير المنتظمة 7843 عاملا.

وأضاف أن المديرية تلقت 7 شكوى عمالية، تم حل شكوي وديا، وإحالة شكوتان للقضاء، وحفظ 4 شكاوى.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 308 منشآت، وإعادة التفتيش على 337 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 205 إنذار للمنشآت المخالفة، وتحرير 96 محضرا لمخالفة اشتراطات السلامة،، فضلًا عن بحث 15 شكوى، وعقد 7 لجان تراخيص، ومنح 13 منشأة ترخيصا.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 731 منشأة يعمل بها 55201 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

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