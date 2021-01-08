الأوقاف تلغي تصريح خطابة إمام بدكتوراه مزورة في الغربية

قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إلغاء تصريح خطابة "ك. ك. غ"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الغربية، حيث أعلن على صفحات التواصل الاجتماعى أنه من علماء الأوقاف وأنه حاصل على دكتوراه، وهو فقط خطيب مكافأة ببند "عليا بدون تحسين بإدارة أوقاف المحلة ثان التابعة لمديرية أوقاف الغربية".وأوضحت المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الغربية، أن المذكور حاصل على ليسانس أصول الدين والدعوة قسم دعوة وثقافة إسلامية كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر، وأنه بدون عمل وأفادت الإدارة بأنه صاحب شركة إنتاج جبنة، وأنه غير حاصل على دكتوراه ولكنها دكتوراه فخرية وامتنع عن تسليمها.وطالب أوقاف الغربية، في المذكرة الموجه لديوان عام وزارة الأوقاف، بإلغاء تصريح الخطابة للمذكور نظرا لادعائه أنه من علماء وزارة الأوقاف وحاصل على دكتوراه من جامعة الأزهر عبر صفحات التواصل الاجتماعي وهو ليس على ذلك.