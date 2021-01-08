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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 659 شابًا بينهم 9 من ذوي القدرات بسوهاج

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الجمعة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 659 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 9 من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 149 فرصة عمل، فضلا عن 18 فرص لذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف "سعفان"، في بيان، أن المديرية قامت بتنفيذ 6 دورات تدريبية بمركز التدريب المهني بسوهاج، والكوثر، وطهطا، على عدد من المهن التى يحتاجها سوق العمل وهى: 3 دورات في التفصيل والحياكة، ودورة في التكييف، وأخرى في صيانة الحاسب الآلي، ودورة مشغولات يدوية لنحو 83 متدربا ذكورا وإناثًا، فضلًا عن عقد دورة خياطة بالعربة المتنقلة لـ 10 متدربات، وبذلك يصبح إجمالي الدورات 7 لنحو 92 متدربًا.

وأوضح أن المديرية أجر ت تفتيش العمالي على 734 منشأة يعمل بها 981 عاملا وتم تحرير 57 محضرًا لمخالفة قانون العمل، كما تم القيام بـ 18 حملة تفتيش شامل نهاري وليلي لـ 33 منشأة يعمل بها 2559 عاملا، فضلًا عن 26 حملة مراقبة ساعات العمل نهاري وليلي لـ 324 منشأة يعمل بها 523 عاملا، بالإضافة إلى عقد 7 ندوات تفتيش عمالي.

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