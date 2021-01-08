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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

تحصيل 1.7 مليون جنيه مستحقات للعمالة المصرية بالإمارات

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:37 ص
محمد سعفان، وزير
محمد سعفان، وزير القوى العاملة،
دعاء جابر
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بأبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت مليونًا و738 ألفًا و202 جنيه.

وأوضح هيثم سعدالدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أكدت أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر خلال عام 2020، عن توفير 55 فرصة عمل بالداخل، واعتماد عقود وتأشيرات عمل بإجمالي 1699 تأشيرة عمل؛ ليصبح إجمالي فرص العمل داخليًا ووافد جديد من مصر 1754 فرصة عمل.

وأوضحت "شاهين"، أنه خلال العام تمت تسوية 102 شكوى وديًا، وإحالة 18 شكوى للقضاء من إجمالي الشكاوي البالغة 161 شكوى، وحفظ 41 شكوى مكررة، فضلًا عن اعتماد 4164 إفادة استمرارية وعقد عمل تجديد إجازات العاملين بالجهات الحكومية داخل مصر، بالإضافة إلي بالرد علي 6083 استفسارًا عبر "الواتس آب" وصفحة المكتب علي الفيسبوك للعمالة المصرية، وكذلك التصديق على 10 تفويضات لشركات إلحاق عمالة بمصر لتوفير ١٠١٩ فرصة عمل، وإعداد إرشادات تساعد الراغبين في السفر لدولة الإمارات بالإلمام بالنظم القانونية المتبعة للحصول على فرصة عمل.

وكذلك إعداد دراسة حول أبرز التداعيات الحالية والمستقبلية على العمالة المصرية بسبب تفشي فيروس كورونا، كما تم القيام ببعض الزيارات للجهات المعنية بالعمالة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لدعم وإيجاد آلية للتواصل وبما يخدم العمالة المصرية.






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