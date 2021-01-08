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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق بمصنع زيوت وشحوم في أطفيح

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:31 ص
جريدة الدستور
محمد عيسى
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نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، في السيطرة على حريق شب بمصنع زيوت وشحوم على مساحة 800 متر، بجوار محطة كهرباء الكريمات بنطاق مركز أطفيح، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع زيوت وشحوم بمنطقة أطفيح، وتم إخطار اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية، وعلى الفور انتقل العميد ماجد سعفان، مدير قطاع الإطفاء، وتم الدفع بـ7 سيارات إطفاء الى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.

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