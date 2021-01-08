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منوعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:23 م
جريدة الدستور
هبه محمد
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يقدم لكم الدستور رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 إلكترونيًا شركة بتروتريد، عادة ما نجد عدد من المواطنين التي يقومون بالبحث بشكل مستمر على طريق التواصل للخدمات الإلكترونية التي من خلالها يتم تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 إلكترونيًا شركة بتروتريد، وذلك بعد أن زادت بشكل كبير إصابة عدد كبير من المواطنين من فيروس كورونا المستجد، ووفرت شركة بتروتريد هذه الخدمة الإلكترونية لتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع، حفاظًا على صحة المواطنين للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

لذلك وجدنا أن آخر موعد لسداد فاتورة الغاز المنزلي يناير 2021، وتعمل شركة بتروتريد باستقبال الثروات المعدنية وظهور كافة الطالبات التي وضحتها لجميع المواطنين كما يمكن أن تقوم بقراءة العداد الخاصة بك في الموعد الرسمي الذي حددته شركة بتروتريد.

ويعرض لكم " الدستور" عن كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد.

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تستمر عمليات البحث على محركات " جوجل " كيفية التسجيل و قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد، ورابط التسجيل.

1 - لابد أن يقوم المواطن التي يريد تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد بشكل إلكتروني أن يقوم بالتسجيل بشركة بتروتريد الإلكتروني وذلك مع أتباع هذا الرابط التالي: شركة بتروتريد: (من هنا).

2 - لابد أن يقوم المواطن باختيار المنطقة التي تعيش فيها ومن بعدها يقوم المواطن بإدخال الرقم الخاص والمشترك به.

3 - ثم يقوم المواطن صاحب عداد الغاز المنزلي بالضغط على رقم القراءة.

4 - ثم يقوم صاحب عداد الغاز المنزلي بكتابة رقم التليفون التابع لك.

5 - وأخيرًا.. يمكنك الأن أن تقوم بالضغط على الرقم القومي المكون من 14 رقمًا التابع لصاحب عداد الغاز المنزلي.

وطرحت شركة بتروتريد هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين لتوفير الوقت وعبء الحياة عليهم، ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع خوفًا على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.

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