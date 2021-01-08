رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد



2 - لابد أن يقوم المواطن باختيار المنطقة التي تعيش فيها ومن بعدها يقوم المواطن بإدخال الرقم الخاص والمشترك به.



3 - ثم يقوم المواطن صاحب عداد الغاز المنزلي بالضغط على رقم القراءة.



4 - ثم يقوم صاحب عداد الغاز المنزلي بكتابة رقم التليفون التابع لك.



5 - وأخيرًا.. يمكنك الأن أن تقوم بالضغط على الرقم القومي المكون من 14 رقمًا التابع لصاحب عداد الغاز المنزلي.



وطرحت شركة بتروتريد هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين لتوفير الوقت وعبء الحياة عليهم، ولتخفيف التكدس والازدحام في الشوارع خوفًا على صحة المواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.