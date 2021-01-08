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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لهتكه عرض فتيات بدار أيتام.. إحالة طباخ للجنايات (مستند)

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:28 ص
جريدة الدستور
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حصلت " الدستور" علي نص قرار إحالة طباخ للمحاكمة امام محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض فتيات دار أيتام "مبرة المرأة الجديدة"، في القضية رقم 12580 لسنة 2020 جنايات مصر القديمة، المقيدة برقم 1260 لسنة 2020 كلي جنوب القاهرة.

وجاء في قرار الإحالة:" أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، "ع. م"،52 عاما، طاهي بجمعية مبرة المرأة الجديدة، مقيم في البساتين محافظة القاهرة، وله محل إقامة أخر في قرية جرفس بجوار محطة الكهرباء مركز سنورس محافظة الفيوم، لأنه في غضون شهري 7 و8 لعام 2020 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة، هتك عرض الطفلة المجني عليها (أ. ع) والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بالقوة بأن جذبها داخل دورة المياه ووضع يده على ثديها واحتضنها وقبلها ثم جردها من ملابسها وحسر عن نفسه ملابسه ملامسة دبرها عضوه الذكري ويده ثم أمنى على جسدها حال كون المتهم خادم بالأجرة لدي متولي تربيتها على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضاف قرار الإحالة:" كما هتك عرض الطفلة المجني عليها (ج. ع) والتي لم تبلغ من العمر 18 عاما، وذلك بالقوة بأن غافلها واحتضها وقبلها رغما عنها، ولاصق جسده بجسدها واضعا يده على مواطن عفتها حال كون المتهم خادم بالأجرة لدي متولي تربيتها على النحو المبين بالتحقيقات".

وأشار قرار الإحالة: "بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 27، 228 من قانون العقوبات، والمادتين 119 مكررة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 والمعدل بالقانون رقم 129لسنة 2008.".

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