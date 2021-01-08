«الكسب غير المشروع» يتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة

يواصل جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تلقي إقرارات الذمة المالية من الجهات الحكومية بالدولة لمراجعتها، وخاطب الجهاز أكثر من 150 جهة بالدولة ممن يخضعون لقانون الكسب غير المشروع في نوفمبر وديسمبر الماضيين، لتحرير إقرارات الذمة المالية الخاصة بموظفيهم، لتجميعها وتسليمها إلى إدارة الكسب بوزارة العدل خلال شهر يناير 2021 المقبل.وحدد الجهاز ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم خلال عام 2021، وهم لمن مر على تعيينهم فى الخدمة العامة شهرين أو من مر على خروجهم من العمل العام شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.ووفقا لنص المادة السابقة، فإن أعضاء مجلس النواب الذي تنتهي مدته في 9 يناير الجاري، والبالغ عددهم 596 نائبا مطالبين بتقديم إقرارات الذمة المالية عن نهاية الخدمة، وذلك لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق في عام 2015.فيما انتهت الأمانة العامة لمجلس النواب من تجميع إقرارات الذمة المالية لـ 568 نائبا، ممن فازوا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2020.