مقتل قائد شرطة في هجوم لطالبان غرب أفغانستان

قتل4 من أفراد الأمن، من بينهم قائد شرطة منطقة غوريان الأفغانية، يدعى نجيب الله سلطان زايبإقليم هيرات غرب أفغانستان، في هجوم شنته حركة طالبان، بوسط الإقليم، طبقا لما ذكره مسؤول محلي.وقالت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، اليوم الجمعة، نقلا عن محمد ساردار بهارودي العضو بمجلس إقليم هيرات،إن الهجوم تم تنفيذه من قبل العشرات من مقاتلي حركة طالبان على مبنى حاكم المنطقة والمقر الرئيسي للشرطة بمنطقة غوريان واستمر لعدة ساعات، وأضاف بهارودي أن أربعة من أفراد قوات الأمن، من بينهم قائد الشرطة، قتلوا وأصيب أربعة آخرون.ولم يعلق مسؤولو الأمن في إقليم هيرات على الهجوم، والذي يأتي بعد أيام من توجه فريق التفاوض عن أفغانستان إلى العاصمة القطرية، الدوحة لاستئناف الجولة الثانية من مفاوضات السلام مع حركة طالبان.