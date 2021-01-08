وزير الأوقاف: الإتقان أحد لوازم الحياة وسبيل الأمم المتقدمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حرص الوزارة على تخصيص خطبة اليوم الجمعة للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف، يأتي تأكيدًا منها على قيمة الإتقان، كل في مجاله وميدانه، صانعًا أم حِرفيًا أم طبيبًا أم مهندسًا أم معلمًا أم إمامًا أم عاملًا أيًّا كان نوع العمل الذي يقوم به.وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن ديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به وداعٍ إليه، كما أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة، وعلينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان في كل شئون حياتنا، وبما يجعله لازما من أخص لوازمنا وسمة من أبرز سماتنا، استجابة لتعاليم ديننا، ووفاء بحق وطننا وحق أنفسنا وما يليق بِنَا كشعب تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ، وما يتطلبه ما نصبوا إليه جميعًا من رقي بلدنا وبناء مصرنا الحديثة العظيمة بإذن الله تعالى، فما نيل المطالب بالتمني، ولكن بالجد والاجتهاد والعمل والإتقان.كانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن تحديد موضوع خطبة الجمعة للحديث عن "إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة".وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ديننا دين الإتقان في كل شيء، وأنه عني عناية بالغة بذلك، سواء في مجال الصناعة أم في مجال الحرف والمهن، ذلك أن الأمم لا يمكن أن تنهض أو تتقدم بلا إتقان، ودورنا أن نجعل الإتقان ثقافة المجتمع بأثره، بحيث يصير الإتقان هو الأصل في حياتنا وما عداه هو الشاذ الذي لا يقاس عليه ولا يمكن القبول به.ودعا وزير الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.