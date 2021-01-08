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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سلسلة ندوات لرفع الوعي الضريبي بين أعضاء اتحاد الغرف التجارية

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:22 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
دعاء أبو العزم
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نظم سلسلة ندوات توعية ضريبية من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزير المالية.

وتستهدف الندوات، خدمة أعضاء الاتحاد ورفع الوعي الضريبي ونشر رسائل التوعيه الخاصة بمنظومه الإجراءات الضريبية الموحدة، والتحديثات الضريبية.

وجرى التنسيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الضرائب؛ لعقد أول ندوة بعنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة"، الأحد المقبل.

وتتضمن الندوة شرح الموضوعات التالية التسجيل بمنظومة الإجراءات المميكنة وكيفية التعامل معها، وإقرار ضريبة المرتبات، ونماذج الخصم والتحصيل، والسداد الإلكتروني، وإقرارات ضريبة القيمة المضافة.

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