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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد أمريكي عن بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر: الاخوان خطر داهم

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:19 ص
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
هدير سند
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نشر معهد "جيتستون" الأمريكي للسياسات الدولية، تقريرا سلط فيه الضوء على ردود الفعل الغاضبة في مصر إزاء بيان البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد الصادر الشهر الماضي منددة لما جاء فيه من افتراءات على مصر، وأعرب المعهد عن تأييده لهذه التنديدات، قائلا إن البيان "بادرة ليس طيبة لمستقبل الحرب على الإرهاب في العالم، نظرا لتجاهله التهديد الذي تشكله جماعة الإخوان على أمن مصر واستقرارها".

ولفت التقرير، الذي أعده الكاتب والباحث بالمعهد خالد أبو طعمة، إلى أن العديد من المصريين لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم من بيان البرلمان الأوروبي ووصفوه بأنه مليء بالأكاذيب والافتراءات بشأن وضع مصر الحقوقي ويفتقر إلى الشفافية والموضوعية، لأنه يتجاهل الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها البلاد من قبل الإخوان وسعيهم للإطاحة بنظام الحكم والعودة إلى السلطة.

وأضاف التقرير أن المصريين من مختلف الأطياف السياسية أدانوا قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 18 ديسمبر الماضي، واصفين إياه بالقرار المسيس والمبني على ازدواجية المعايير، ورفضه كل من مجلسي النواب والشيوخ والعديد من أعضاء البرلمان والأحزاب السياسية، معتبرين إياه تدخلًا سافرا في شؤون مصر الداخلية، الجماعات الإرهابية وعلى رأسها الاخوان.

وأشار "أبو طعمه" في تقريره إلى أن مجلس النواب في مصر طالب البرلمان الأوروبي بعدم تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر والابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، مضيفا أن قرار البرلمان يستند إلى مصادر شريرة تعمل ضد مصر، في إشارة واضحة إلى جماعة الاخوان.

وتابع ان العديد من المراقبين والمؤسسات الحقوقية المصرية قالت أن كل النقاط الصادرة في بيان البرلمان الأوروبي خاطئة وبها العديد من المخالطات، متغافلا التحديات الجسام التي تواجه مصر ودورها المحوري في محاربة الإرهاب على جميع الحدود الاستراتيجية للبلاد، وجهودها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن أعداء مصر هم فقط من احتفوا بهذا القرار.

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