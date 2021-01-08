مصرع شاب وإصابة 3 في حادثين سير ببني سويف بسبب الشبورة

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرون في حادثي سير بطرق بني سويف الداخلية، بسبب الشبورة وعدم وضوح الرؤية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي والجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.في الحادث الأول تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي بني سويف الواسطى، قرب قرية الزيتون، ما أسفر عن إصابة إثنين وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.واستقبل طوارئ مستشفى بني سويف الجامعي تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى، كلا من: أميرة عطية ابراهيم، 48 سنة، مقيمة مركز ناصر، مصابة جروح وكدمات متفرقة، ومينا موريس ميخائيل، 32 سنة، مصابة جروح وكدمات متفرقة وغيبوبة، ويقيم مركز ناصر.وفي الحادث الثاني تلقى مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير إثر تصادم دراجة نارية بتوك توك بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية واحد التابعة لمركز سمسطا غرب بني سويف، بسبب الشبورة، وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي.وتبين أن المصاب يدعى سليمان إبراهيم كريم، 30 عامًا، مقيم مركز سمسطا، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، وأن المتوفي يدعى حمد عمار سيد، 26 عاما، مقيم مركز سمسطا، وجرى إيداع الجثة في مشرحة المستشفى.تحررت المحاضر القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.