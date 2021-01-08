1776 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين

سجلت الفلبين 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 483 ألفًا و852 حالة.وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 8 وفيات إضافية جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى جانب 285 حالة تعاف.يشار إلى أن عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليًا يبلغ 25 ألفًا و158 حالة.