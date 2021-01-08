1776 إصابة جديدة بكورونا فى الفلبين
الجمعة 08/يناير/2021 - 11:31 ص
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سجلت الفلبين 1776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 483 ألفًا و852 حالة.
وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 8 وفيات إضافية جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى جانب 285 حالة تعاف.
يشار إلى أن عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليًا يبلغ 25 ألفًا و158 حالة.
وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 8 وفيات إضافية جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى جانب 285 حالة تعاف.
يشار إلى أن عدد الحالات النشطة في الفلبين حاليًا يبلغ 25 ألفًا و158 حالة.