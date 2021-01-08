مساعد محافظ الوادى الجديد: الصوب الزراعية تحقق الاكتفاء الذاتى من الخضر

يعتبر مشروع الصوب الزراعية من أنجح المشروعات على أرض محافظة الوادي الجديد، ويعتبر المشروع البديل لإنهاء مشكلة نقص الخضر والفاكهة واحتكار التجار لبعض هذه المنتجات التي تهدد الأسر الواحاتية من النقص المتكرر نتيجة الذهاب والعودة لمحافظات الدلتا لشراء هذه المنتجات من المزارع رأسًا.أكد ذلك المهندس محمد عبد الوهاب، مساعد محافظ الوادي الجديد للمشروعات الزراعية، مضيفًا أن مشروعات الصوب الزراعية التي تمت على أرض المحافظة وحظيت باهتمام كبير من المسئولين، وعلى رأسهم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، فقد تم تعميم إنشاء الصوب الزراعية على المدارس لتلقى اهتمامًا كبيرًا وتنفذ بالشكل الأمثل والمطلوب، ثم طرحت مبادرة لإنشاء الصوب بالجمعيات الأهلية، وتم تدريب عدد كبير من الشباب على إنشاء هذه الصوب وطرق الزراعة وتسويق المنتجات بعد حصولهم على قروض ميسرة وإمدادهم بشتلات الخضر والفاكهة والتقاوي اللازمة لإقامة هذه المشروعات ونجاحها على أرض المحافظة.وأضاف عبدالوهاب أن محافظ الوادي الجديد طرح مبادرة للشباب لإنشاء الصوب الزراعية على مساحات كبيرة لإنعاش السوق المحلية والاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة بالمحافظة والمحافظات المجاورة وتنفيذ توصيات رئيس الجمهورية بالاهتمام وزيادة مشروعات الصوب الزراعية.وأضاف عبدالوهاب أنه تم طرح أكثر من 1000 فدان للشباب لإقامة هذا المشروع وضمن محافظ الإقليم تسويق هذه المنتجات بإنشاء منافذ خاصة لبيع هذه المنتجات بكل المراكز والقرى، كما أقام شادرًا كبيرًا يباع فيه مثل هذه المنتجات داخل وخارج المحافظة، ومن ثم بيع الفائض من هذه المنتجات للمحافظات المجاورة أو استبدال الفائض من المنتجات بأخرى.