أسهم سامسونج تقفز بفضل توقعات متفائلة مع ارتفاع أرباح الربع الأخير

قفزت أسهم شركة سامسونج إلكترونيكس اليوم الجمعة، بعد أن قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت على الأرجح 26 بالمئة إذ غذى العمل عن بعد ومشاهدة التلفزيون المدفوعان بجائحة فيروس كورونا مبيعات الرقائق وشاشات العرض.وقال محللون إن أسهم سامسونج صعدت بما يصل إلى 8.6 بالمئة في تداولات ما بعد الظهيرة إلى مستوى قياسي مرتفع، مقارنة مع زيادة 3.9 بالمئة في السوق الأوسع نطاقا بسبب انتعاش جاء مبكرا عن المتوقع في أسعار رقائق الذاكرة.وارتفعت أسهم سامسونج نحو 67 بالمئة منذ سبتمبر، بدعم من نقص عالمي في الشرائح أجبر الشركات على المسارعة لتأمين قدرات إنتاج من مصنعي الرقائق بعقود أو المصانع.ويتماشى التقدير البالغ تسعة تريليونات وون (8.24 مليار دولار) الذي قدمه عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي لأرباح الفصل المنتهي في ديسمبر مع 9.1 تريليون وون توقعها محللون من رفينيتيف سمارت ايستمت على الرغم من ضعف مبيعات الهواتف الذكية وتكاليف التسويق وارتفاع الوون مقابل الدولار الأمريكي.جرى خفض توقعات المحللين من 9.5 تريليون وون في وقت سابق من الأسبوع.