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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 18 سفينة حاويات وبضائع عامة

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:25 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4153 شاحنة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة ميناء دمياط، في بيان، اليوم الجمعة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8300 طن، تشمل 600 طن يوريا، و200 طن مولاس، و1600 طن أسمنت، و5900 طن فوسفات، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40886 طنًا، تشمل 20000 طن ذرة، و14000 طن فول صويا، و1012 طن خشب زان، و5324 طن قمح، و550 طن خردة. ‎

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 281 حاوية مكافئة، تشمل خضروات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، والسعودية، وهولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وإنجلترا، وبلجيكا، وأمريكا، وألمانيا، وباكستان، وأندونيسيا، وسنغافورة، والهند.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1766 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 104 آلاف و811 طًنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 60039 طنًا.

وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2507 أطنان قمح متجهين إلى صوامع شبرا.

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