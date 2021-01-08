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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 4 فى حادث تصادم بالطريق الدولى فى الإسكندرية

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:28 ص
حادث تصادم بالطريق
حادث تصادم بالطريق الدولي في الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وحفار بالطريق الدولي بمنطقة العجمي، وذلك بسبب السرعة الزائدة وتعثر الروية بسبب الشبورة المائية.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق الدولي بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ووجود مصابين، وانتقل ضباط مباحث القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين أن بسبب الحادث لعدم الرؤية لوجود شبورة مائية كثيفة.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
وفي نفس السياق حذرت محافظة الإسكندرية، المواطنين من وجود شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب وذلك بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأن الشبورة المائية تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والتي تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر.
ودعت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

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