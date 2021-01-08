جونسون: توفير لقاح كورونا لجميع دور رعاية المسنين في فبراير

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن الحكومة سوف توفر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لجميع مرضى دور رعاية المسنين في إنجلترا بحلول نهاية شهر يناير الجاري.وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء البريطاني تعهد بذلك خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية، قال فيه "ن الجهات الطبية سوف تعطي مئات الآلاف من حقن اللقاح يوميا بحلول منتصف الشهر".وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أهمية هذا الحجم الكبير من التطعيمات، وذلك للوصول إلى هدف الحكومة المتمثل في تحصين جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والأشخاص المعرضين للخطر بحلول منتصف شهر فبراير المقبل، وهو أمر صعب نظرًا لأنه يتطلب ما يقرب من مليوني إعطاء جرعة كل أسبوع.وأكد "جونسون" أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا الآن جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار خطة التحصين الشامل التابعة للخدمة الصحية الوطنية البريطانية "أن أتش إس".وفي سياق متصل، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أخيرًا ضرورة أن يقدم المسافرين الوافدين إلى انجلترا نتائج فحوصهم لفيروس كورونا سلبية، وألا يكون قد مر عليها أكثر من 72 ساعة من المغادرة، لكنها لم تذكر نوع الاختبار المطلوب ولا متى سيبدأ المخطط بالضبط.وذكرت الصحيفة أن المسافر هو من يتحمل تكلفة هذا الإجراء، لافتة إلى إعفاء المسافرين الوافدين من جمهورية أيرلندا والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا وسائقي الشاحنات وطاقم الطيران والسكك الحديدية، وأفادت بأنه لم يتضح بعد أي الدول قد تكون مؤهلة لهذا الإعفاء، لكن من المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية قائمة تضم الدول المعفاة.وأعلنت اسكتلندا وإنجلترا فقط عن الإجراء حتى الآن، ومن المتوقع أن تحذو ويلز وأيرلندا الشمالية حذوهما.