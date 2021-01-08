رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون: توفير لقاح كورونا لجميع دور رعاية المسنين في فبراير

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:09 ص
جونسون
جونسون
ا ش ا
طباعة
أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن الحكومة سوف توفر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، لجميع مرضى دور رعاية المسنين في إنجلترا بحلول نهاية شهر يناير الجاري.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء البريطاني تعهد بذلك خلال مؤتمر صحفي في داونينج ستريت مقر الحكومة البريطانية، قال فيه "ن الجهات الطبية سوف تعطي مئات الآلاف من حقن اللقاح يوميا بحلول منتصف الشهر".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أهمية هذا الحجم الكبير من التطعيمات، وذلك للوصول إلى هدف الحكومة المتمثل في تحصين جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والأشخاص المعرضين للخطر بحلول منتصف شهر فبراير المقبل، وهو أمر صعب نظرًا لأنه يتطلب ما يقرب من مليوني إعطاء جرعة كل أسبوع.

وأكد "جونسون" أن ما يقرب من 1.5 مليون شخص في المملكة المتحدة قد تلقوا الآن جرعتهم الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار خطة التحصين الشامل التابعة للخدمة الصحية الوطنية البريطانية "أن أتش إس".

وفي سياق متصل، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أخيرًا ضرورة أن يقدم المسافرين الوافدين إلى انجلترا نتائج فحوصهم لفيروس كورونا سلبية، وألا يكون قد مر عليها أكثر من 72 ساعة من المغادرة، لكنها لم تذكر نوع الاختبار المطلوب ولا متى سيبدأ المخطط بالضبط.

وذكرت الصحيفة أن المسافر هو من يتحمل تكلفة هذا الإجراء، لافتة إلى إعفاء المسافرين الوافدين من جمهورية أيرلندا والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا وسائقي الشاحنات وطاقم الطيران والسكك الحديدية، وأفادت بأنه لم يتضح بعد أي الدول قد تكون مؤهلة لهذا الإعفاء، لكن من المتوقع أن تقدم الحكومة البريطانية قائمة تضم الدول المعفاة.

وأعلنت اسكتلندا وإنجلترا فقط عن الإجراء حتى الآن، ومن المتوقع أن تحذو ويلز وأيرلندا الشمالية حذوهما.

موضوعات متعلقة

جنرال إثيوبى يقر بدخول قوات إريترية لإقليم تيجراى دون دعوة

النيابة تحقق في بلاغ يتهم أحمد عيد عبدالملك بإثارة الفتنة

إثيوبيا تتهم السودان بخرق اتفاق الحدود بين البلدين

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يزور الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك لتهنئتهم بعيد الميلاد

image description

حملة لرفع الإشغالات بشرق وغرب مدينة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد مخازن المستلزمات الطبية

image description

محافظ أسيوط يصرف إعانات مادية لبعض الحالات المستحقة

image description

وكيل صحة الغربية يشكل لجنة لمتابعة «الأوكسجين» بالمستشفيات

الأكثر قراءة

السيسى يصدر قرارًا رسميًا بتعيين بعض أعضاء مجلس النواب

آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

مريضتان نفسيًا.. المتهمتان بتحنيط والدهما: «كفناه وسيبناه فى البيت»

القبض على مدير مطعم اليوتيوبر عمرو راضي بالمنصورة

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

سيناريوهان لامتحانات النقل والشهادة الإعدادية بعد التأجيل

منوعات

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي يناير 2021 شركة بتروتريد

تباطؤ ملحوظ في هجرة العمال إلى ألمانيا

2020 السنة الأعلى حرارة عالميًا بالتساوى مع 2016

اكتشاف حفريات نادرة لديناصورات عمرها 70 مليون عام

أيام زمان

أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

بسبب سيجارة.. مشاجرة بين إسماعيل ياسين ويوسف شاهين تنتهي بتدخل المليجي

موقف كوميدي كاد أن يودي بها للسجن.. زهرة العلا تسرق سيارة بالخطأ

أحداث الفيلم تدور حول طفلة.. هكذا رفضت فاتن حمامة مشاركة فيروز البطولة

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: هل قطعت الطريق إلى آخره؟
مدحت بشاى
أطفالنا فى زمن الجائحة
د. محمد عفيفي
وعلى أرض مصر السلام وبالناس المسرة
جمال طه
جيش مصر يوارى أحلام «قمبيز» ثرى بحر الرمال العظيم
المزيد

الثقافة

379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

«ممنوع من التداول».. «الدستور» تحقق في منع طباعة أحدث كتب عندليب الصحافة

إصدار رواية «المدفع» لـ غلامحسين ساعدى عن دار الربيع

إرجاء المهرجان القومي للسينما المصرية مع استمرار تلقي المشاركات