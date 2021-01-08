379 عامًا على رحيل «جاليليو».. صاحب أول صدام بين العلم والدين

تمر اليوم ذكرى رحيل جاليليو أشهر علماء الأرض على الإطلاق والذي رحل في 8 من يناير 1642، تأتي شهرة وذيوع جاليليو في كونه أول من أثبت أن الأرض تدور حول الشمس بشكل عملي.ويعد جاليليو جاليلي صاحب أول معركة وصدام مابين تاؤيلات وتفسيرات رجال الدين والعلم، مابين نظريات العلم في مواجهة تصحيح لإضاءة الطرق المظلمة.ولد جاليليو في مدينة بيزا بايطاليا في 15 من فبراير 1564 ورحل في 8 من يناير 1642.كانت قناعة جاليليو بنظرية كوبريينكس حول مركزية الشمس، هى الطريق لإثبات خطأ نظرية أرسطو وبطليموس في مركزية الأرض.نجح جاليليو في إثبات ذلك، في عام 1906 صنع جاليليو منظار أكثر تطورا من سابقه الذي صنعه العالم ليبرشي، وقام بذلك عن طريق الملاحظة والتجربة عن طريق التكنولوجيا الجديدة للتلسكوب.وكان نتيجة ذلك أن يواجه أعدائه من المتزمتين والذين أبلغوا الكنيسة وهى السلطة التى اعتمدت نظرية أرسطو وبطليموس بمركزية الأرض، وكان نداء جاليليو بمركزية الشمس يخالف الكنيسة أي يخالف الكتاب المقدس، حاول جاليليو في بداية الأمر أن ينفي الأمر عنه، وفي مواجهته للبابا، لفت أنه إذا كان يريد تبنى نظرية كوبرنيكوس افتراضيا ليس عليه شيء، حاول أن يؤكد أنه تبني النظرية افتراضيا. وأنه يؤمن بكل ما تقوله الكنيسة.وجهت الكنيسة لجاليليو تهمة الهرطقة ومن ثم وضع تحت الإقامة الجبرية لبقية حياته.رحل جاليليو في 8 من يناير 1642 في أرسيتري بالقرب من مدينة فلورنسا في إيطاليا بعد أن عانى من الحمى وخفقان القلب.وبعد أكثر من مائة عام رفعت الكنيسة الحظر عن معظم الأعمال التي تدعم نظرية كوبرنيكوس، وفي عام 1835 توقفت معارضتها تمامًا لمركزية الشمس في الكون.