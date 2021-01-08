حقيقة تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق «تحيا مصر»

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعى، بتعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة صندوق «تحيا مصر».وقال المركز، في بيان له، اليوم الجمعة، إنه تواصل مع صندوق تحيا مصر، والذى نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة للمنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعيين أعضاء جدد فى مجلس الإدارة الصندوق.وأشار المركز، إلى أن الصندوق أوضح أن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع نهائيًا للصندوق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشيرًا إلى أن الصندوق مستمر بتشكيل إدارته الحالية كما هى، ولم يتم تعيين أى أعضاء جدد.وشدد المركزى، على أن الصندوق أكد أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجى ذلك المنشور المزيف.