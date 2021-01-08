نائب معارض: ممارسات حكومة أردوغان أشبه بالحكم النازى

قال النائب عن "حزب الشعوب الديمقراطى" المعارض عمر فاروق غيرغيرلى أوغلو، إن حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أروغان، دمر حياة آلاف المواطنين فى تركيا، وشبه ممارساته بالحقبة النازية في ألمانيا، حسب موقع "أحوال" التركي.وذكر النائب المعارض في بيان له، تعليقًا على مظاهرة نظمها ضحايا حملات التطهير والفصل الجماعى التعسفى التي وقعت في أعقاب انقلاب 2016 المزعوم فى تركيا أمام مكتب الأمم المتحدة في إسطنبول، أمس الخميس: "لقد حدثت كارثة سياسية في هذا البلد تسببت في دمار ما لا يقل عن مليون ونصف المليون من سكانها".واستطرد قائلاً: "نحن نتحدث عن ممارسات غير إنسانية تذكرنا بالفترة النازية".وأضاف أوغلو، الذي كان هو نفسه ضحية تطهير بعد إقالته من وظيفته كطبيب فى إحدى الجامعات الحكومية في شمال غرب تركيا خلال فترة ما بعد الانقلاب: "يُنظر إلينا على أننا عديمو الجنسية ومشردون، لم يتركونا عاطلين عن العمل، فقط ولكن تم انتزاع حقوق المواطنة بأكملها منا، نحن نحاول الإبلاغ عن كل المخالفات التى نتعرض لها".وتابع: "تركيا تحولت إلى معسكر نازى ضخم ونحن أسرى فيه".