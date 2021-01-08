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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مظاهرة فى إسطنبول احتجاجًا على حملات الفصل التعسفى للمواطنين

الجمعة 08/يناير/2021 - 11:16 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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نظم العديد من ضحايا حملات التطهير والفصل الجماعى التعسفى التى وقعت فى أعقاب انقلاب 2016 المزعوم في تركيا، مظاهرة أمام مكتب الأمم المتحدة في إسطنبول، أمس الخميس، احتجاجًا على المعاملة غير العادلة من قبل الحكومة التركية، وللمطالبة بعدم التزام الصمت حيال المظالم التى يتعرضون لها.

وتم فصل أكثر من 130 ألف موظف عمومي، بما فى ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألفًا من أفراد القوات المسلحة من وظائفهم، بموجب قوانين الطوارئ التى أعقبت محاولة الانقلاب، تحت ذريعة "محاربة الإرهاب"، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "تركيش مينت" التركية.

وحمل ضحايا حملات التطهير القمعية لافتات كتب عليها: "نريد حقوقنا التي سلبت منا"، مرددين شعارات تنتقد مرسوم الطوارئ وقوانين مكافحة الإرهاب التى تم تمريرها في أعقاب الانقلاب المزعوم، وانضم للمظاهرة العديد من نواب المعارضة، وممثلي حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، مثل عمر فاروق غيرغيرلى أوغلو، وهدى كايا، وموسى بير أوغلو، والنائبة المستقلة جيهان جير إسلام، كما انضم المتحدث باسم حزب اليسار الأخضر سنان توتال إلى تظاهرة "ضحايا التطهير" في منطقة شيشلى بإسطنبول.

ويُتهم الموظفين العمومين المفصولين الذين تم تطهيرهم في أعقاب الانقلاب المزعوم بتهم لا أساس لها من الصحة، وتشمل: "الانضمام لمنظمات إرهابية أو بجماعات يعتبرها مجلس الأمن القومي متورطة في أنشطة ضد الأمن القومي"، بل مُنعوا أيضًا من العمل مرة أخرى في القطاع العام والحصول على جواز سفر، كما جعلت الحكومة من الصعب عليهم العمل بشكل رسمى فى القطاع الخاص.

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