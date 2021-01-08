إعادة فتح طريق العلمين الصحراوى بعد انقشاع الشبورة

أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، فتح طريق العلمين الصحراوى بعد انقشاع الشبورة وسط تواجد الخدمات منعًا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية.وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات بالالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من ظهور الشبورة الكثيفة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بالطرق السريعة، وأهابت بتوخى الحذر اثناء القيادة على الطرق، منعًا لوقوع الحوادث.