«انفوجراف».. تعرف على أهم أنشطة «الزراعة» خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 20، حول أهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 1 إلى 7 يناير، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، مسلطا الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كل من السيد القصير وزير الزراعة، الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، المستشار عمر مروان وزير العدل، الدكتور محمد معيط وزيرالمالية، مسئولي الوزارات المعنية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث، فضلا عن اجتماع وزراء الزراعة، الري، والصناعة لمناقشة آليات توفير مستلزمات مشروع تطوير منظومة الرى الحديث والحقلى لضمان ضبط الاسعار وتوافرها في الأسواق.وأشار التقرير الأسبوعي إلى أن "القصير" يرافقه وفد من الخبراء، تفقد مواقع الأراضي المخصصة للتوسع الأفقي بمنطقه الساحل الشمالى وجنوب الضبعه، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بأهمية التوسع الافقى وعمليات الحصر التصنيفى التفصيلى لها للتاكد من صلاحية الاراضي للزراعة وتحديد التراكيب المحصولية لها.واعلنت الوزارة فتح الأسواق الإندونيسية أمام البصل المصري المصري بعد نجاح المفاوضات بين الحجر الزراعي المصري مع الجانب الاندونيسي في هذا الشأن، حيث يتمتع البصل المصري بجودة عالية في الأسواق العالمية، كما وقع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" في مصر، بروتوكول للتعاون بين الوزارة والمنظمة بهدف تعزيز حوكمة الأمن الحيوي بقطاع الإستزراع السمكي بكافة المستويات، واستمرارًا للتعاون التاريخي بين الوزارة والمنظمة كشريك أساسي للتنمية الزراعية في مصر.واطلقت الوزارة، قافلتين بيطريتين ارشاديتين مجانيتين من باحثى معهد بحوث التناسليات الحيوانيه، بمحافظتي أسوان وقنا وبمشاركة جمعيات المجتمع المدني، وتم إجراء الفحص التناسلي لـ61 حيوانا لتحديد العشار وعلاج حالات التخلفات التناسليه وفحص وعلاج الطفيليات الداخليه والخارجين والأمراض الباطنيه والعمليات الجراحيه لعدد 617 حيوانا باجمالي678، كما تنتج محطة الشيخ زويد التايعة لمركز بحوث الصحراء، 5000 شتلة مورنجا و5000 شتلة لوز لتوزيعها على صغار المزارعين بالتعاون مع مديرية الزراعة بشمال سيناء، بحيث يتم توزيع الشتلات خلال شهري مارس وإبريل المقبلين بالمجان لزراعتها بالأراضي المستديمة.وعقد وفد من وزارة الزراعة، برئاسة اللواء إيهاب صابر مساعد الوزير للخدمات البيطرية، اجتماعا موسعا مع أصحاب ومسئولي مراكز تجميع الألبان بالمنوفية، للتوعية بأهمية العمل على تطوير المنظومة، تنفيذا لتوجيهات الوزير الزراعة، كما أعلنت الوزارة عن توفير تقاوي عالية الجودة والإنتاجية وبأسعار مدعمة، استعدادا للموسم الجديد، لأول مرة رغم ظروف كورونا والإجراءات الاحترازية المنفذة، بحيث تكون البداية بمحصول القطن.ونفت الوزارة، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول الإفراج عن شحنة فسائل نخيل مصابة بالأمراض والواردة من خارج عبر ميناء سفاجا، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وطبقا للإجراءات القانونية المتبعة في كل شحنات النخيل المستوردة يتم فحصها من خلال لجنة مشتركة من الحجر الزراعي والمعاهد البحثية، وسحب عينات من الشحنة وإرسالها إلي معهد الامراض ومعهد الوقاية لإجراء التحاليل المعملية.