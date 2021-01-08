تكدس بسوق الجمعة بالإسكندرية مع غياب تام للإجراءات الاحترازية

عاد سوق الجمعة للعمل مع تكدس للباعة والمواطنين من جديد دون إجراءات احترازية للحد من انتشار "كوفيد-١٩".وترصد "الدستور" زحام المواطنين بشوارع سوق الجمعة دون الاهتمام بارتداء كمامات طبية أو الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي.وجاء رد حي غرب الإسكندرية، بأنه يتم الآن وضع اشتراطات احترازية، جار العمل على تنفيذها، رغم أن الأجهزة التنفيذية بالحى شنت، الجمعة الماضية، حملة لإزالة السوق ونبهت على البائعين بإخلائه بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين وضع ضوابط واجراءات احترازية، حفاظًا على سلامة المواطنين، مكلفة بالاستمرار في أعمال تطهير الأسواق والشوارع والميادين عقب إغلاقها، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وحذرت المهندسة سحر شعبان، رئيسة الحى، القائمين على الأسواق بالالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية التي من شأنها الحد من التجمعات، حفاظًا على سلامة المواطنين.