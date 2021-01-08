إسرائيل تدخل إغلاقًا صحيًا وسط ارتفاع وفيات كورونا

دخلت إسرائيل إغلاقًا صحيًا محكمًا بدءًا من منتصف، اليوم الجمعة، ولمدة أسبوعين ليشمل المدارس أيضًا ما عدا التعليم الخاص، وسط ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.ومن بين القيود الإضافية إغلاق أماكن العمل باستثناء الحيوية، منها وعدم السماح للزبائن بالتوجه إلى المطاعم والمقاهى لأخذ طلبياتهم، وتقليص التجمهر فى المناطق المغلقة إلى 5 أشخاص والمفتوحة إلى 10 كحد أقصى، حسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان).وتقلصت حركة المواصلات العامة إلى النصف، وخلال فترة الإغلاق ستتوقف جميع مباريات كرة القدم والسلة في الدرجتين العليا والممتازة، غير أن التدريبات والمباريات ضمن المسابقات الدولية تتواصل كالمعتاد، حسب ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي.ودعا رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين كل الإسرائيليين إلى الالتزام بالإجراءات الصارمة.