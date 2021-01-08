رابط إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2021

يمكن للراغبين من أصحاب البطاقات التموينية إضافة أفراد جدد عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا )، منذ بداية العام الجديد 2021 للحصول على السلع الغذائية المدعمة من الدولة، وذلك تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي انتشر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية ومنها إلى كافة بلدان العالم وحصد أرواح أكثر من 2 مليون مواطن حتى الآن بالإضافة إلى ملايين الإصابات بدرجات متفاوتة من الخطورة.





خطوات تسجيل بيانات المواليد الجدد لبطاقة التموين إلكترونيا

يمكن للمواطنين الراغبين في إضافة أبناؤهم إلى البطاقة التموينية إتباع الخطوات التالية لتسجيل البيانات المطلوبة:-





تسجيل الدخول عبر موقع بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط ( من هنا)





اختيار خدمات التموين





اختيار إضافة المواليد الجدد





اختيار خدمة أسرتي





كتابة البيانات المطلوبة لصاحب البطاقة و الأفراد الجدد المراد إضافتهم إلى البطاقة التموينية





إرفاق كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات المكتوبة





الضغط على حفظ الطلب





الفئات المستحقة للإضافة إلى بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الذين لهم حق إضافة المواليد الجدد إلكترونيا من خلال رابط إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2021 خلال هذا الفترة 4 فئات فقط هم المطلقات والأرامل المستحقين لمعاش التكافل والكرامة والعمالة اليومية حتى يتمكنوا من الحصول على السلع الغذائية المدعمة من الدولة خلال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يعمل على إضعاف الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب فى الوفاة الفورية خلال فترة زمنية وجيزة عقب السيطرة على الجهاز التنفسي والقضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم.





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