مطران الروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهي بكنيسة العذراء بمصر الجديدة

يترأس المتروبوليت نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس؛ اليوم؛ القداس الإلهي في كنيسة العذراء مريم بمصر الجديدة.واحتفلت كنيسة الروم الأرثوذكس أمس الخميس بعيد الظهور الإلهي؛ فيما احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد الميلاد المجيد وسط انتشار الموجة الثانية من كورونا المستجد، واتخاذ الكنيسة عده إجراءات احترازية خلال الاحتفالات.ويُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.