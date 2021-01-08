آخر تطورات الحالة الصحية لـ«أمير كرارة» بعد إصابته بفيروس كورونا

كشف مصدر مقرب من الفنان أمير كرارة، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، منذ أيام.وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن «كرارة» صحته أصبحت أفضل كثيرًا ويتعافى بشكل كبير من الفيروس المستجد، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى حياته الطبيعية خلال الأيام المقبلة، خاصة أن لديه أكثر من عمل يجري التصوير به حاليًا.كان أمير كرارة بدأ تصوير مشاهده في عمله الرمضاني مع النجم أحمد السقا، «نسل الأغراب»، الذي انطلق في تصويره قبل إصابته بالفيروس المستجد بأيام.