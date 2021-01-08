إزالة محطة تقوية محمول أعلى برج سكنى ببورسعيد

أزال حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، محطة تقوية لإحدى شركات المحمول فوق أحد أبراج بمنطقة بورتكس، لإقامتها بدون ترخيص وتضرر السكان منها.وقال اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إنه أصدر قرارًا بإزالة محطة التقوية المقامة فوق برج سكني لإقامته بدون ترخيص وتضرر السكان منها، لذلك جرى التيار الكهربائي عن محطة التقوية، وإزالة أسلاك البرج الخاص بالمحطة ومصادرتها، والتنبيه على حارس العقار بعدم السماح لمندوبي الشركة بالصعود إلى البرج لاستكمال العمل به.وأكد أنه جرى إقامة المحطة بدون ترخيص داخل كتلة سكنية، لذلك جرى إزالتها لمنع الضرر عن السكان نتيجة الإشعاعات الضارة الصادرة عنه - بحسب قوله.