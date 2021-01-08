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الجمعة 08 يناير 2021 الموافق 24 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسهم أوروبا بصدد تسجيل أداء أسبوعي قوي

الجمعة 08/يناير/2021 - 10:46 ص
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، فيما بلغ المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا مرتفعا على خلفية بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع وتحديثات مشجعة للأرباح من شركات صناعة الرقائق.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي يزيد عن ثلاثة بالمئة في ظل آمال بأن يعطي المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة دفعة للقطاعات الشديدة التأثر بالاقتصاد مثل شركات التعدين والنفط والغاز والبنوك.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي والصادرات بأكثر من المتوقع في نوفمبر.

في غضون ذلك، ارتفعت أسهم شركات صناعة الرقائق انفينيون وإيه.إم.إس وإيه.إس.إم إنترناشونال بما يتراوح بين 2.2 بالمئة و4.7 بالمئة بعد أن أعلنت ميكرون تكنولوجي وسامسونج إلكترونيكس تقارير
قوية للأرباح.

وارتفع سهم إس.تي ميكروإلكترونيكس الفرنسية الإيطالية لصناعة الرقائق أربعة بالمئة بعد أن جاء تقديرها المبكر للإيرادات في الربع الأخير من العام الماضي متماشيا مع النطاق السابق.

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