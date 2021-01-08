استطلاع: الأزمة السياسية في إسرائيل ستستمر عقب الانتخابات

كشف استطلاع للرأى عن استمرار الأزمة السياسية فى إسرائيل عقب انتخابات الكنيست الإسرائيلية التى ستجرى فى مارس المقبل.وحسب الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة معاريف، اليوم الجمعة، فإنه لو جرت الانتخابات الآن لحصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 28 مقعدا، بخسارة مقعد واحد عن الاستطلاع السابق، بينما سيحصل حزب ساعر على 18 مقعدا، بزيادة مقعد عن استطلاع الأسبوع الماضي.ويحافظ حزب ييش عتيد، برئاسة يائير لبيد، على مقاعده بحصوله على 14 مقعدا، وكذلك يمينا برئاسة نفتالي بينيت بحصوله على 13 مقعدا.كما ستتراجع قوة القائمة المشتركة من 11 مقعدا في الاستطلاع السابق إلى 10 مقاعد في حال خاضت الانتخابات بتشكيلتها الحالية ولم تنشق، علما أنها ممثلة في الكنيست حاليا بـ15 مقعدا، وفقا للإستطلاع.وسيحصل حزب شاس على 8 مقاعد، وكتلة يهدوت هتوراة على 7 مقاعد، كذلك سيحصل حزب يسرائيل بيتينو، برئاسة أفيجدور ليبرمان، على 7 مقاعد.كما كشف الاستطلاع تراجع شعبية حزب الإسرائيليين الجديد الذي أسسه رئيس بلدية تل أبيب، رون حولدائي، من 8 مقاعد الأسبوع الماضي إلى 6 اليوم.وحصل حزب ميرتس على 5 مقاعد، فيما حزب كاحول لافان، برئاسة بيني جانتس، على 4 مقاعد بعدما لم يتجاوز نسبة الحسم في الأسبوع الماضي.وتفيد هذه التوقعات بأن قوة الأحزاب التي تؤيد نتنياهو، حاليا، هي 43 مقعدا، قد يضاف إليها يمينا بمقاعده الـ13، وفي هذه الحالة تصبح قوته 56 مقعدا، أي أقل من نصف أعضاء الكنيست.